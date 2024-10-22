В Европарламенте назвали угрозой экономике ЕС кредит Украине за счет доходов от активов РФ

Кредит Украине в размере €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов является бомбой замедленного действия, поскольку угрожает экономическому будущему Европы. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани, пишет ТАСС.

По его словам, основой для кредита служат доходы от замороженных российских активов, которые могут перестать быть доступными в случае снятия санкций с России. Если ограничения будут отменены, то «бюджетная бомба» может взорваться, предупредил Мариани. Этот кредит, лишенный реальных гарантий, ставит под угрозу будущее европейской экономики, отметил парламентарий.

»Еврокомиссия пытается навязать европейцам поддержку государства, которое еще до конфликта погрязло в коррупции», — сказал депутат на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Мариани напомнил, что к €35 млрд добавляются уже существующие кредиты, ранее выданные Киеву Евросоюзом, — на €18 млрд в 2022 году и €33 млрд в 2023 году.

«Все прекрасно понимают, что эти деньги никогда не будут возвращены», — подчеркнул он.

Также депутат усомнился в готовности США продолжать участие в поддержке Украины, отметив, что возможный отказ Вашингтона лишит кредит гарантий.

На прошлой неделе в ЕС договорились представить Киеву кредит на €35 млрд. Большая часть замороженных активов ЦБ России хранится в странах «Большой семерки» и, как ожидается, будет генерировать около €3 млрд прибыли в год.

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