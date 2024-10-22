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Опубликовано видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в тюрьме

ФСБ опубликовало видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в тюрьме

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео, на котором бывший сенатор Рауф Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ и Следственного комитета России, бывший сенатор, который отбывает пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин», через своего адвоката передал сотрудникам колонии взятку в размере трех миллионов рублей для того, чтобы ему в колонии создали «благоприятные условия отбывания наказания».

На странице экс-сенатора в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) ранее появился пост, в котором он попросил у главы Чечни Рамзана Кадырова прощения «за все ошибки, которые совершил» и попросил его о помощи, поскольку «кроме него никто не поможет». Арашуков рассказал, что заявление написал собственноручно и передал через адвоката.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала их виновными в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Ранее Арашуков объяснил свое обращение к Кадырову.

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