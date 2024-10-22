В Крыму уточнили список имущества украинских олигархов для национализации

Парламент Крыма конкретизировал список национализированных активов украинских олигархов на территории республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам Константинова, на заседании крымского парламента депутаты внесли изменения в постановление Госсовета республики и уточнили «состав ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия».

В частности, был конкретизирован список объектов, относящихся к АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Пансионат «Прибрежный», ООО «КАРАКАШ АГРО», а также имуществу украинского бизнесмена Евгения Ермакова, совладельца крупной торговой сети.

18 сентября Константинов заявлял, что власти Крыма полностью и «со всей тщательностью» избавятся от собственности украинских олигархов в республике. По его словам, это находит положительный отклик у местных жителей.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи и артисты не смогут вернуть имущество в Крыму.