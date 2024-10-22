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Украина обиделась на генсека ООН

МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение приехать на саммит БРИКС

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Mary Altaffer/AP

МИД Украины обратил внимание на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш отклонил приглашение на саммит в Швейцарии по Украине, но посетит саммит БРИКС в Казани. Соответствующая публикация появилась в соцсети X (бывшая Twitter) украинского внешнеполитического ведомства.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — подчеркнули в ведомстве.

До этого президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд заявляла, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань показывает, что объединение стало важным для западных стран.

По ее словам, 22 октября Казань станет «самым безопасным местом на земле», и многие мировые лидеры приедут в город. Глава международного форума объединения считает предстоящую конференцию важной на фоне «очень высокой турбулентности в мире».

Саммит объединения пройдет в Казани 22–24 октября. Президент РФ Владимир Путин во время него проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Ранее стало известно о давлении на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС.

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