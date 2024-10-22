Путин встретился с главой Нового банка развития на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Это первое мероприятие Путина на полях саммита БРИКС, который стартовал в Казани. Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля. С российской стороны во встрече с Руссефф участвуют глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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