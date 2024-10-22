Сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с невоспитанными собаками

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сравнила Южную Корею и Украину с невоспитанными собаками. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она обратила внимание, что представители Киева и Сеула «несут необратимый нелепый вздор» в отношении ядерных держав.

«Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — заявила она.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Позже южнокорейское агентство Newspim сообщило, что местные власти в ответ рассматривают вариант отправки своих военных специалистов на территорию Украины.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за слухов об отправке войск КНДР.