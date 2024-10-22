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В минздраве сектора Газа назвали число пострадавших на фоне операций Израиля

Минздрав: число пострадавших в Газе с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч

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Hatem Khaled/Reuters

Число пострадавших в секторе Газа с 7 октября 2023 года в связи с проводимой Израилем военной операцией превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава в Telegram-канале.

Число жертв составило 42 718 человек, пострадавших — 100 282.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных боевиков палестинского радикального движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Газы и Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболла» поддержала Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Израиль нанес массированные удары по Газе.

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