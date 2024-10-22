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Раскрыта причина, по которой Грузия отказалась воевать с Россией

Политолог Гуреев: Грузия отказалась воевать с РФ из-за уроков прошлого

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Irakli Gedenidze/Reuters

Грузия отказалась воевать с Россией, учитывая ранее вынесенные уроки, и сделала ставку на сотрудничество. В отличие от украинских политиков в кризисной ситуации власти страны запросили переговоры, так как осознали, чем все может закончиться, пояснил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев.

Напомним, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили признался, что на Западе экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали провести с Россией боевые действия «три-четыре дня». Однако власти поняли, чем это закончится, и отказались вступать в войну, сделав выбор в пользу переговоров.

«Сегодня грузины, на самом деле, сделали вывод из уроков прошлого и понимают, что экономическая стабильность своей стороны заключается во взаимодействии с Россией», — пояснил эксперт.

Однако и сегодня для правительства Грузии Россия в большей степени является врагом, чем союзником, но сотрудничество продолжается в интересах экономики страны.

В целом ситуация складывается так, что, по мнению политолога, страны Евросоюза не станут отказываться от попыток посеять новые конфликты в постсоветском пространстве, чтобы таким образом надавить на Россию. Хотя Грузия сделала в свое время выводы, есть и другие государства, про которые так сказать нельзя, отметил Гуреев. По его мнению, если обсуждать угрозы, то стоит обратить внимание на страны Центральной Азии и Армению.

Ранее президент Грузии пообещала Западу партнерство, «которое им и не снилось».

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