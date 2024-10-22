Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США прибыл в Израиль

The Jerusalem Post: Блинкен прибыл в Израиль для переговоров по Газе

close
Chalinee Thirasupa/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где он планирует обсудить ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что глава американского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и другими официальными лицами.

Издание считает, что поездка госсекретаря Соединенных Штатов нацелена на «новый импульс для достижения прекращения огня» в секторе Газа.

«Блинкен расскажет о важности дополнительных поставок еды, лекарств и другой гуманитарной помощи жителям в секторе Газа и обсудит освобождение заложников», — отмечает The Jerusalem Post.

После переговоров в Израиле Блинкен намерен отправиться в Иорданию и Катар.

15 октября 12-й канал телевидения Израиля сообщил, что США предупредили Израиль о возможности введения эмбарго на поставки вооружения в случае, если еврейское государство не будет способствовать урегулированию гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля в регионе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами