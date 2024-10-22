Госсекретарь США прибыл в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где он планирует обсудить ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что глава американского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и другими официальными лицами.

Издание считает, что поездка госсекретаря Соединенных Штатов нацелена на «новый импульс для достижения прекращения огня» в секторе Газа.

«Блинкен расскажет о важности дополнительных поставок еды, лекарств и другой гуманитарной помощи жителям в секторе Газа и обсудит освобождение заложников», — отмечает The Jerusalem Post.

После переговоров в Израиле Блинкен намерен отправиться в Иорданию и Катар.

15 октября 12-й канал телевидения Израиля сообщил, что США предупредили Израиль о возможности введения эмбарго на поставки вооружения в случае, если еврейское государство не будет способствовать урегулированию гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля в регионе.