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В Кремле ответили на сведения о подготовке плана по крушению доллара

Песков: сотрудничество стран БРИКС не направлено против кого-либо

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Максим Богодвид/РИА Новости

Сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено против кого-либо и чего-либо. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель — обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», — сказал представитель Кремля, комментируя публикацию издания The Economist о подготовке плана по разрушению долларовой системы.

Накануне издание писало, что план по крушению доллара представит президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. В материале говорилось, что российский лидер собирается предложить лидерам стран-участниц объединения построить глобальную финансово-платежную систему, чтобы «нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций».

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. Сегодня БРИКС превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что БРИКС может создать платежные механизмы, не зависящие от доллара.

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