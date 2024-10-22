Страны G7 объявят о взносах в кредит Украине на $50 млрд

Страны «Большой семерки» (G7) объявят 25 октября о своих взносах в общий кредит Украине на $50 млрд, который будет погашен за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет РИА Новости.

С соответствующим заявлением Рейндерс выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии.

«Позднее на этой неделе 25 октября в Вашингтоне партнеры по G7 объявят о своих взносах», — сообщил он.

19 октября газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

16 октября сообщалось, что страны Евросоюза планируют выделить Украине €45 млрд до конца 2024 года. Такая сумма указана в итоговом документе саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Франция закупит для Украины вооружение за счет замороженных активов России.