Экс-премьер Украины Азаров: Киев может создать «грязную» ядерную бомбу

Шансы у Украины создать «грязную» ядерную бомбу велики. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил бывший премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, на Украине есть радиоактивные отходы от работы АЭС, которыми могут начинить снаряды и бомбы.
«Шансы создания грязной бомбы большие», - подчеркнул он.
Азаров отметил, что американцы могут запретить Киеву заниматься созданием «грязной бомбы», в противном случае власти Украины могут сделать что угодно.
До этого Азаров сообщал, что Украина никогда не обладала технологиями производства ядерного оружия, при этом исследования в этой сфере проводились, о чем свидетельствует наличие ядерных реакторов в Киеве и Харькове.
Ранее Лавров оценил шансы Украины создать ядерное оружие.