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Экс-премьер Украины Азаров: Киев может создать «грязную» ядерную бомбу

Азаров: у Украины есть все шансы создать грязную ядерную бомбу

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Александр Натрускин/РИА Новости

Шансы у Украины создать «грязную» ядерную бомбу велики. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, на Украине есть радиоактивные отходы от работы АЭС, которыми могут начинить снаряды и бомбы.

«Шансы создания грязной бомбы большие», - подчеркнул он.

Азаров отметил, что американцы могут запретить Киеву заниматься созданием «грязной бомбы», в противном случае власти Украины могут сделать что угодно.

До этого Азаров сообщал, что Украина никогда не обладала технологиями производства ядерного оружия, при этом исследования в этой сфере проводились, о чем свидетельствует наличие ядерных реакторов в Киеве и Харькове.

Ранее Лавров оценил шансы Украины создать ядерное оружие.

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