Экс-премьер Украины рассказал о ядерных реакторах в Киеве и Харькове

Украина никогда не обладала технологиями производства ядерного оружия, при этом исследования в этой сфере проводились, о чем свидетельствует наличие ядерных реакторов в Киеве и Харькове. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, подчеркнув, что реакторы не работают.

«Украина никогда не имела технологии производства ядерного оружия… Что касается исследований в ядерной сфере, то они проводились. У Украины есть опытный реактор, расположенный непосредственно в Киеве, и есть еще один экспериментальный ядерный реактор в Харькове», - подчеркнул он.

По словам Азарова, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас не работает, а киевский тоже находится в нерабочем состоянии.

В этой связи бывший премьер Украины подчеркнул, что все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявлял, что Украина в состоянии создать «грязную бомбу» из ядерных отходов атомных электростанций (АЭС), имеющихся на территории страны.

При этом он подчеркнул, что создание настоящего ядерного оружия требует колоссальных вложений, в том числе финансовых.

Ранее глава Херсонской области заявил о возможном создании Киевом «грязной бомбы».