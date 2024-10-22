Президент Египта направился в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

По информации агентства, у Ас-Сиси помимо прочего запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«На полях саммита ас-Сиси планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами стран БРИКС, также участвующих в саммите, и обсудить с ними двусторонние отношения, а также последние события на региональной и международной аренах», — сообщили в канцелярии египетского президента.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин на предстоящем саммите БРИКС будет проводить марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Саммит пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. В текущем году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее в Кремле объяснили, почему западные страны боятся БРИКС.