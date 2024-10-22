Опрос показал, что отрыв Трампа от Харрис по уровню поддержки увеличился

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп увеличил свой отрыв от своего оппонента Камалы Харрис, теперь за Трампа готовы проголосовать 50% избирателей, за Харрис – 47%. Об этом свидетельствуют данные опроса Rasmussen Reports.

«Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на три процентных пункта в свежем опросе, посвященном президентским выборам 2024 года», — говорится в сообщении.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, 50% вероятных избирателей США проголосовали бы за Трампа, а 47% — за Харрис. Два процента (2%) говорят, что проголосовали бы за другого кандидата, а два процента (2%) не определились.

Отмечается, что в предыдущем опросе Трамп лидировал с перевесом в 2%, набрав 49% против 47% у Харрис.

Опрос проводился среди 3384 избирателей в США 15-17 октября 2024 года. Погрешность исследования составляет 1%.

До этого Politico сообщала, что Трамп может проиграть президентские выборы, но все равно станет президентом США. По мнению авторов публикации, Трамп может обратиться в суд с требованием не признавать результаты выборов, выдвигая необоснованные обвинения в подлоге. Таким образом он сможет оказывать давление на должностных лиц и конгрессменов.

После этого Трамп может обратиться к законодательным органам штатов, где большинство за Республиканской партией, с просьбой назначить альтернативных выборщиков. Далее экс-президент может попытаться добиться, чтобы конгресс США не утвердил 270 голосов выборщиков, отданных за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, после чего избрание президента передадут в Палату представителей, где республиканцы могут набрать достаточное количество голосов для избрания Трампа следующим президентом.

Ранее Трамп рассказал, что было бы с Ближним Востоком при его президентстве.