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Опрос показал, что отрыв Трампа от Харрис по уровню поддержки увеличился

Опрос Rasmussen Reports: Трамп обгоняет Харрис на 3% по уровню поддержки в США

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп увеличил свой отрыв от своего оппонента Камалы Харрис, теперь за Трампа готовы проголосовать 50% избирателей, за Харрис – 47%. Об этом свидетельствуют данные опроса Rasmussen Reports.

«Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на три процентных пункта в свежем опросе, посвященном президентским выборам 2024 года», — говорится в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, 50% вероятных избирателей США проголосовали бы за Трампа, а 47% — за Харрис. Два процента (2%) говорят, что проголосовали бы за другого кандидата, а два процента (2%) не определились.

Отмечается, что в предыдущем опросе Трамп лидировал с перевесом в 2%, набрав 49% против 47% у Харрис.

Опрос проводился среди 3384 избирателей в США 15-17 октября 2024 года. Погрешность исследования составляет 1%.

До этого Politico сообщала, что Трамп может проиграть президентские выборы, но все равно станет президентом США. По мнению авторов публикации, Трамп может обратиться в суд с требованием не признавать результаты выборов, выдвигая необоснованные обвинения в подлоге. Таким образом он сможет оказывать давление на должностных лиц и конгрессменов.

После этого Трамп может обратиться к законодательным органам штатов, где большинство за Республиканской партией, с просьбой назначить альтернативных выборщиков. Далее экс-президент может попытаться добиться, чтобы конгресс США не утвердил 270 голосов выборщиков, отданных за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, после чего избрание президента передадут в Палату представителей, где республиканцы могут набрать достаточное количество голосов для избрания Трампа следующим президентом.

Ранее Трамп рассказал, что было бы с Ближним Востоком при его президентстве.

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Выборы в США — 2024
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