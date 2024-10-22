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Харрис рассказала, когда Путин будет «восседать в Киеве»

Харрис: если Трамп придет к власти в США, Путин будет восседать в Киеве

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

В случае прихода к власти в США кандидата на президентский пост от республиканцев Дональда Трампа российский президент Владимир Путин будет «восседать в Киеве». Об этом на предвыборном митинге в Мичигане заявила кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис, ее слова приводит РИА Новости.

«Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве», — отметила она.

По мнению Харрис, Трамп якобы желает «заставить Украину сдаться».

До этого экс-заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что с более совершенным американским оружием Украина не сможет достичь большего на фронте, это является мифом.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах, финансирование продолжится, однако оно может сократиться, если республиканцы получат большинство мест в сенате.

Ранее в США предрекли Украине суровую зиму из-за нехватки западного оружия.

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