США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции

США направили Венгрии оперативные сведения о том, что группа молодых людей обсуждает в интернете проведение вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом сообщает издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

«На выходных венгерские службы получили информацию от сотрудничающей с ними американской партнерской службы о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — отметили в правительственном информационном центре.

Из дипломатических источников издание узнало, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Ему удалось выяснить, что информация свидетельствовала о подготовке группы людей к, возможно, вооруженным действиям в годовщину войны за независимость 1956 года.

По информации Telex, сотрудники антитеррористического центра задержали в будапештском пабе Legenda шестерых человек мужского и женского пола. Но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное и как минимум одно охолощенное.

В начале октября заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине. По его словам, не случайно, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошло крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, а также случилось покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Вулин обратил внимание, что эти политики выступают за мирные переговоры по Украине.

Ранее левый активист попытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте.