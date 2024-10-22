Байдена призвали оценить угрозы важной подводной инфраструктуре со стороны России

Группа конгрессменов выразила серьезную обеспокоенность президенту США Джо Байдену по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, призвав оценить угрозы со стороны России и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Они направили президенту письмо, в котором отметили, что эти кабели играют ключевую роль в экономической и национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров, так как через них передается более 95% международного интернет-трафика, включая триллионы долларов, обрабатываемые в рамках финансовых транзакций.

Конгрессмены заявили, что противники США продолжают развивать свои возможности для атаки или дестабилизации критически важной подводной инфраструктуры. По их мнению, подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта.

В пример они привели две мировые войны и то, что Великобритания первой разрывала телеграфные кабели, связывавшие Германию с Америкой. Авторы письма также указали на уязвимость подводной инфраструктуры в связи с тем, что большая часть кабелей принадлежит частным компаниям, которые могут быть не готовы поддерживать их в условиях военного времени.

Законодатели призвали Белый дом провести всестороннюю оценку существующих уязвимостей подводной кабельной инфраструктуры, включая угрозу саботажа со стороны России, а также возрастающую роль Китая в укладке и ремонте кабелей, подчеркивает агентство.

Они также добавили, что этот вопрос должен стать национальным приоритетом США.

В сентябре CNN сообщал, что США обнаружили возросшую военную активность России около ключевых подводных кабелей и полагают, что Москва может планировать диверсии.

Ранее хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море.