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В Госдепе положительно оценили итоги референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

Госдеп США поздравил граждан Молдавии с итогами референдума по евроинтеграции

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Depositphotos

США поздравляют жителей Молдавии с итогами референдума о вступлении страны в Европейский союз, заявил на брифинге в Вашингтоне заместитель главы пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, проведенный референдум гарантирует курс Молдавии в Евросоюз. Пател подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему придерживается точки зрения, что будущее Молдавии заключается в присоединении к Европе.

Представитель Госдепа также заявил, что Москва с помощью «кибератак и дезинформации» предпринимала попытки воздействовать на ход референдума и президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

Еще до обработки всех протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан «поддержали европейский путь» и «спасли путь к прогрессу», а также призвала голосовать за себя во втором туре президентских выборов.

Ранее в Совфеде Майю Санду назвали главной угрозой независимости Молдавии.

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