В правительстве Израиля рассматривают новые идеи по освобождению заложников

В правительстве Израиля были вынесены на обсуждение «новые идеи» по освобождению заложников из сектора Газы. Об этом рассказал ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«В ходе совещания военно-политического кабинета были выдвинуты новые идеи по планированию освобождения похищенных», — рассказал он.

В чем судь этих идей, не уточняется.

До этого Нетаньяху пообещал сохранить жизнь сложившим оружие радикалам ХАМАС за спасение заложников.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. В плену остаются 97 человек.

Ранее в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг за сделку по заложникам в секторе Газа.