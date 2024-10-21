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Санду призвала поддержать ее во II туре выборов президента Молдавии

Санду призвала электорат других кандидатов поддержать ее во II туре выборов

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Vladislav Culiomza/Reuters

Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду попросила электорат других кандидатов, которые выступают за евроинтеграцию, поддержать ее на голосовании. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, первый бой в нечестной борьбе был выигран в условиях атаки на стремление страны быть частью ЕС.

Санду обратилась к электорату кандидатов в президенты Ионы Кику, Октавианы Цыку, Андреи Нэстасе, Тудора Ульяновского и Ренато Усатого, чтобы те поддержали ее во втором туре выборов.

Также Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты перед вторым туром главы государства.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов, действующая глава государства Майя Санду набирает 42,21% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получает 26,15%. Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии.

Ранее Кремль увидел труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду в Молдавии.

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