Евросоюз отреагировал на «отправку» войск из Северной Кореи на Украину

Европейский союз озабочен военным сотрудничеством России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и сочтет возможную отправку северокорейских военных на Украину серьезной эскалацией. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, слова которого передает ТАСС.

«Если сообщения о возможном направлении северокорейских военных на Украину подтвердятся, это станет серьезной эскалацией», — заявил Стано.

Он добавил, что эта информация говорит о «слабости» России и ее «незаинтересованности в мире».

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переброске в Россию военных из Северной Кореи в министерство обороны. По его словам, Северная Корея является близким соседом и партнером России, и власти развивают отношения во всех областях.

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Ранее в НАТО прокомментировали перспективу участия бойцов из КНДР в СВО.