В Кремле заявили о лишении молдавской оппозиции права на участие в выборах

У оппозиции в Молдавии отобрали возможность участвовать в избирательной кампании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, представителей оппозиции преследовали, отправляли в тюрьмы, допрашивали и не пускали в страну. Также власти закрывали оппозиционные СМИ и блокировали интернет-ресурсы.

Президентские выборы начались в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

На момент 7:00 21 октября в процентном соотношении число голосов сравнялось и разделилось ровно пополам, при этом за вступление в Европейский союз проголосовали 721 760 молдавских граждан, против — 721 672.

Первые итоги голосования демонстрировали перевес противников евроинтеграции. Так, против вступления в ЕС 58,09% избирателей, за — 41,3%. Но по мере обработки протоколов разрыв постепенно сокращался.

Ранее действующего президента Молдавии Майю Санду обвинили в «краже» выборов.