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Власти Армении заявили, что Ереван, Баку и Москва не могут прийти к консенсусу

Григорян: в комиссии Армении, РФ и Азербайджана по разблокированию путей нет консенсуса

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Nikol Pashinyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вице-премьер Армении Мгер Григорян во время брифинга заявил, что трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокированию региональных коммуникаций не может прийти к консенсусу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, встречи трехсторонней комиссии прекратились, так как по ряду вопросов участники не могут прийти к соглашению.

«Есть фундаментальные вопросы, по которым должен быть консенсус. Пока не будет консенсуса, обсуждать детали бессмысленно», — поделился Григорян.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве. Он также указал на нежелательную деятельность миссии ЕС в Армении.

6 октября МИД Азербайджана заявил, что Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

Ранее Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном.

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