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В Минобороны Украины заявили о консультациях с США в ходе переговоров с РФ

Умеров: Украина консультировалась с США в ходе переговоров с РФ в 2022 году

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью газете Washington Post, что правительство страны постоянно консультировалось с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году.

В разговоре с журналистом издания Умеров рассказал, что в ходе диалога было несколько направлений обсуждения через международных партнеров. По словам министра, результатом переговоров стал «гуманитарный коридор», который позволил 400 тысячам человек покинуть подконтрольную российским войскам территорию, обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, которое позволило Украине возобновить поставки через Черное море. При этом Умеров отметил, что Соединенные Штаты «всегда знали» об этих контактах, поскольку Киев консультировался с Вашингтоном «по каждому направлению».

В декабре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинскую сторону подписывать какие-либо мирные договоры с Россией и предложил «просто воевать». При этом британский политик отмечал, что очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта в 2022 году. Такой результат переговоров, по его мнению, был бы не выгоден Западу.

Ранее в Кремле назвали приоритет России при урегулировании украинского кризиса.

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