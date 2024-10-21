В Совфеде обратили внимание на подозрительный момент на выборах в Молдавии

В Молдавии за ночь с 20 на 21 октября в рамках президентских выборов и голосования по вопросу о вступлении в ЕС резко возросло количество голосов за евроинтеграцию Кишинева, объяснений этому нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Андрей Клишас.

«Вдруг резко выросло количество голосов за евроинтеграцию, объяснений этому пока нет никаких», - подчеркнул он.

По словам Клишаса, такое развитие событий на выборах в Молдавии стало «ночным чудом» в стране.

Он обратил внимание, что при таком резком росте голосов за евроинтеграцию Молдавии в ЕС, где любят делать заявления о непризнании выборов, почему-то молчат.

До этого сообщалось, что после обработки 97,66% протоколов число сторонников вступления Молдавии в Евросоюз превысило число его противников.

Президентские выборы в Молдавии стартовали утром 20 октября. За пост борются 11 кандидатов, в том числе Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее в Молдавии анонсировали второй тур выборов президента.