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Санду отменила брифинг о ходе выборов и референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Санду отменила брифинг на фоне результатов президентских выборов и референдума

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Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду отменила пресс-конференцию на фоне предварительных результатов президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Об этом сообщается на онлайн-платформе трансляции мероприятий privesc.eu.

До этого Санду трижды переносила выход к журналистам, а затем анонс удалила. По данным ТАСС, пресс-служба президента на запросы не отвечает.

До этого кандидат в лидеры республики, журналист Наталья Морарь заявила, что действующий президент Молдавии Майя Санду вместе с правящей партией «Действие и солидарность» повлияли на выборы главы государства. По ее словам, речь идет о фактической «краже» избирательного процесса.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз.

Ранее в Молдавии допустили второй тур президентских выборов.

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