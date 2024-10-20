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Стало известно, кто заменит президента Бразилии на саммите БРИКС в Казани

Главой делегации Бразилии на саммите БРИКС в Казани станет глава МИД Виэйра

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Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильская сторона на встрече глав государств и правительств стран-участниц БРИКС в Казани будет представлена министром иностранных дел республики Мауро Виэйру, передает ТАСС. Как заявили в пресс-службе МИД Бразилии, дипломат был выбран руководителем делегации государства на фоне срыва поездки на форум президента Луиса Инасиу Лула да Силвы.

«Виэйру назначили главой бразильской делегации, которая примет участие в саммите БРИКС в Казани <...>. Сегодня вечером министр отправляется на мероприятие», — говорится в сообщении.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ждали на встрече и президента Лулу да Силву, однако ему пришлось отказаться от визита по медицинским показаниям. По информации СМИ, 78-летний политик упал в своей резиденции и ударился затылком. Госпитализировать президента Бразилии не стали, но врачи запретили ему летать. Он собирается участвовать в саммите БРИКС, но в онлайн-формате.

Ранее в Кремле отреагировали на решение президента Бразилии не ехать в Россию.

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