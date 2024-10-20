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Президент ОАЭ высказался об отношениях с Путиным

Президент ОАЭ: благодаря хорошим отношениям с Путиным решаются многие вопросы

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Телеграм-канал «Кремль. Новости»

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что многие вопросы между его страной и Россией решаются благодаря хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов», — сказал лидер ОАЭ на встрече с главой российского государства.

Вечером 20 октября Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево президента ОАЭ.

В этот же день лидер Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву с официальным визитом.

18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах президентов РФ и ОАЭ будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее в России назвали преимущество страны перед Западом на Ближнем Востоке.

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