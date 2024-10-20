Путин раскрыл совместные с президентом ОАЭ планы

Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, он вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном посетит одно из образовательных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас не буду вдаваться в детали, но завтра мы поговорим об этом подробно и посетим еще одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием», — сказал глава РФ.

Вечером 20 октября Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево президента ОАЭ.

В этот же день лидер Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву с официальным визитом.

18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах президентов РФ и ОАЭ будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Лидер ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее президент ОАЭ рассказал о роли Путина в укреплении двусторонних отношений.