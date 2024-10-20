Референдум о евроинтеграции Молдавии состоялся

Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 18:00 (совпадает с московским) превысила 42%, он состоялся. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избирательный процесс проходит без серьезных инцидентов, мы отмечаем активную явку, что говорит о серьезном отношении граждан к процессу голосования», — сообщила она.

По ее словам, согласно законодательству, выборы президента и референдум могут считаться состоявшимися, если в них приняло участие более трети избирателей из списков.

Отмечалось, что в Молдавии наблюдатели получили 658 сигналов о нарушениях на выборах и референдуме о вступлении в Европейский союз, из которых 575 сообщений уже приняли к рассмотрению.

Одновременно с референдумом о вступлении в Евросоюз в Молдавии проходят выборы президента. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее в МИД Молдавии назвали «искусственными» очереди на избирательные участки в Москве.