Кишинев обвинили в создании помех для живущих в РФ молдаван

Власти Молдавии вычеркнули из политической жизни республики граждан, проживающих в России, считает лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС. По его словам, Кишинев намеренно сократил количество избирательных участков на президентских выборах, действующих на российской территории.

«Явно дают понять: сидите дома, Молдова обойдется без вас. Многие из них покинули страну в поисках лучшей жизни, не видя будущего с преступниками и авантюристами <...> их сознательно вычеркивают из общественной и политической жизни. Участков всего два, там смехотворное количество бюллетеней — 10 тыс. Это сделано, чтобы проголосовало как можно меньше граждан», — пояснил Шор.

Он добавил, что живущие в России молдаване — активные граждане, желающие принимать участие в выборах. Шор подчеркнул, что поэтому не видит ничего удивительного в очередях у избирательного участка в Москве.

«[Действующий президент Майя] Санду знает, что в России ее электорат устроит ей публичную порку и не поддержит аферу с Евросоюзом. Поэтому ее цель — не дать сделать выбор», — резюмировал оппозиционный политик.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду предрекли поражение на выборах при одном условии.