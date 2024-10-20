Додик прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Там он уже провел встречу с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

«Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Додик прибыл в столицу Татарстана прямым рейсом Белград — Казань, он планирует посетить ряд мероприятий саммита БРИКС в Казани.

Минниханов заявил, что подготовка плана мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской уже завершена. В результате в конце встречи политики подписали документ, в том числе включающий в себя пункты о развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленности. Глава Татарстана подчеркнул, что в Казани заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской.

Ранее Додик оценил возможность заморозки российских активов со стороны Республики Сербской.