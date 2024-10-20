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Президент Грузии обратилась к народу за неделю до выборов

Президент Грузии Зурабишвили призвала голосовать за оппозицию ради пути в Европу

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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданам Грузии стоит отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах за одну из четырех проевропейских оппозиционных коалиций, считает президент республики Саломе Зурабишвили, передает Newsgeorgia. По ее словам, речь идет об объединениях «Лело — Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Гахария — За Грузию».

«Любой голос, который будет отдан четырем этим партиям, поведет нас в Европу, совокупность этих голосов приведет нас в Европу <...> вы выбирайте, какая [партия] для вас лучше, и все вместе, четыре партии вместе со мной, как гарантом и инициатором хартии, пойдем по этому пути», — отметила Зурабишвили.

Она добавила, что речь идет об инициированной ей «Грузинской хартии» — проекте изменений, необходимых для евроинтеграции республики, — под которой подписались оппозиционные коалиции. Зурабишвили подчеркнула, что ее план поддерживают в Брюсселе.

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» называют голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, грузины будут делать выбор между превращением страны в полигон и миром. При этом Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По версии президента Грузии, выборы будут референдумом за ЕС или Россию.

Ранее Евросоюз остановил прием Грузии в свои ряды.

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