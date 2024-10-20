В ЦИК Молдавии сравнили активность на выборах президента и еврореферендуме

Избиратели в Молдавии голосуют на выборах президента почти в три раза активнее, чем на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Об этом на брифинге заявила глава молдавской центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман, передает ТАСС.

По словам главы ЦИК, к 9:00 (10:00 мск) в голосовании на выборах президента приняли участие более 200 тысяч человек, что составляет более 7,5% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 72 364 избирателя, что составляет 2,66%.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Как в разговоре с РИА Новости сообщал директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил, в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции наблюдатели зарегистрировали свыше 170 сообщений о нарушениях.

Ранее Санду обвинили в политических репрессиях в Молдавии.