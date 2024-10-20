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В Европе констатировали невозможность победы над Россией

Вице-премьер Сербии Вулин: Западу не победить Россию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не уступает императору Александру I, при котором российская армия дала отпор Наполеону, считает вице-премьер Сербии Александар Вулин, передает ТАСС. В интервью «Соловьев Live» он отметил, что нынешние западные лидеры намного слабее знаменитого французского императора, но думают, что могут одолеть российскую сторону.

«Вы не сможете победить Россию. Перестаньте пытаться это сделать. Никому это не удалось. Вам тоже не удастся. Вы действительно думаете, что сегодняшние лидеры Запада мощнее Наполеона? Не мощнее. А президент [России Владимир] Путин не уступает Александру I», — заметил Вулин.

Он добавил, что тех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, на Западе пытаются уничтожить. Вулин подчеркнул, что сам против продолжения боевых действий и за поиск выхода из ситуации за счет переговоров.

«Как и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, как и господин [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо, как и президент [Сербии Александар] Вучич, мы за мир», — заключил вице-премьер Сербии.

Ранее в США признали, что Россия побеждает на Украине.

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