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Глава Херсонской области заявил, что Зеленский просчитался с шантажом Запада

Сальдо: Зеленский просчитался, когда попытался втянуть Запад в конфликт с РФ

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский просчитался, когда попытался с помощью своего «плана победы» втянуть Запад в прямое противостояние с РФ, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, США и Великобритания «с радостью приветствуют» украинские потери, однако своих солдат отправлять в зону СВО не хотят.

Губернатор также назвал недопущение расширения территории НАТО одной из главных задач спецоперации и подчеркнул, что Россия не даст «остаткам Украины» вступить в альянс.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Президент Украины заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Киева для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.

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