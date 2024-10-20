Вассерман сообщил о наступлении новой фазы непрерывной мировой войны

Мировая война в разных форматах продолжается непрерывно с августа 1914 года. Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман, слова которого передает mk.ru.

Он заявил, что «Холодная война» — это третья фаза мировой войны. В этот период, как отметил Вассерман, великие державы научились «разменивать войны, как квартиру одну большую — на несколько маленьких в разных районах». По мнению депутата, новая фаза не должна предусматривать обмен ядерными ударами, потому что все государства давно научились не допускать подобный формат.

Он предположил, что в настоящее время заканчивается пятая фаза и вскоре начнется шестая. У Вассермана нет догадок, как будут проходить эти фазы, так как страны давно научились «обмениваться малой кровью на чужой территории».

18 октября политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» приведет к развязыванию третьей мировой войны.

Ранее план Зеленского сочли способом втянуть Запад в противостояние с Россией.