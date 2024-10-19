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Посол в Лондоне обвинил правительство Британии в агрессии против РФ

Посол Келин: Британия ведет агрессивную войну против РФ руками украинцев

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Dylan Martinez/Reuters

Британское правительство ведет агрессивную войну против России, используя для этого украинские силы. С таким заявлением выступил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.

«Правительство Соединенного Королевства ведет против России агрессивную войну руками украинцев. Это война чужими руками, которую британское правительство осуществляет, передавая [ВСУ] летальные вооружения», — сказал Келин.

Касаясь возможностей мирного разрешения конфликта на Украине, посол отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет интереса к мирным переговорам. Он добавил, что отказ от диалога лишь приведет к дальнейшей утрате Украиной своих территорий.

Келин отметил, что Зеленский находится в состоянии отчаяния, осознавая, что Украина не только утрачивает территории, но и проигрывает в конфликте.

На днях министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте.

Ранее экс-советник Пентагона предрек побег Зеленского в Лондон.

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