Главы минобороны G7 начали обсуждение увеличения помощи Украине

На встрече министров обороны стран «Большой семерки» (G7) в Италии начали обсуждать наращивание военной помощи Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X.

Генсек отметил, что министры обсуждают, что еще страны G7 могут сделать, чтобы поддержать Киев, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с партнерами.

Встреча проходит в Неаполе.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Днем ранее Рютте заявил, что в Североатлантическом альянсе не хотят, чтобы «у кого-то создавалось впечатление» о снижении военным блоком поддержки Украины.

Кроме того, НАТО продолжит укреплять свое присутствие на восточном фланге у границ с Россией, нарастит системы противовоздушной обороны, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил Рютте.

Также 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период с октября по декабрь США предоставят Киеву несколько значительных пакетов помощи.

Ранее в США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине.