Западным странам нужно откреститься от «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Западу пора публично откреститься от плана Зеленского. Ничего конструктивного этот, с позволения сказать, план не содержит», — подчеркнул он.

Константинов обратил внимание на то, что Зеленский хочет быстро «затащить» остатки Украины в Североатлантический альянс, чтобы население, которое ориентировано на РФ, лишилось шансов на самоопределение.

«Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение», — сказал он и добавил, что для этого России «не нужно никакого согласия США, ЕС, тем более — Зеленского».

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в «плане победы» Зеленского заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России, а также попытка манипулировать желаниями Запада в ущерб РФ.

Ранее в Госдуме назвали «план победы» Зеленского «в гостях у сказки».