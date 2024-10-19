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Умеров пригрозил ответом на идею о вступлении в НАТО

Умеров пригрозил «сделать плохие вещи» на идею о вступлении в НАТО

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался от идеи обменять освобожденные Россией территории на членство его страны в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Если бы Украине предложили подобное, я бы сделал очень плохие вещи», — ответил Умеров на вопрос журналиста.

Глава Минобороны Украины добавил, что не слышал подобных предложений.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в «плане победы» Зеленского заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России. Глава ведомства добавил, что в «плане победы» украинского президента заложена попытка манипулировать желаниями Запада в ущерб России.

Ранее премьер Украины раскрыл секретные пункты «плана победы» Зеленского.

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