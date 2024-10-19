Украина пообещала Венгрии бесперебойные поставки нефти из России

Замглавы венгерского МИД Левенте Мадьяр после своего визита в Киев сообщил, что Украина пообещала обеспечить транзит российской нефти через свою территорию, передает агентство MTI.

По словам дипломата, несмотря на дискуссии по определенным вопросам, между странами идет «серьезная работа» по укреплению двусторонних отношений.

«Венгрия стала крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину, что в критический период, когда большая часть энергетической инфраструктуры Украины находится в руинах из-за войны, очень ценится», — сказал Мадьяр.

Он добавил, что Киев снова пообещал обеспечить «бесперебойность поставок нефти» из России через Украину в Венгрию, что является для Будапешта стратегически важным.

17 июля Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, включив российскую компанию в санкционный список. Выбывшие объемы постаралась возместить «Татнефть». Глава МИД Венгрии возмутился тем, что страна-кандидат в ЕС (Украина) «играет в игры» с безопасностью энергопоставок двум членам объединения. Он также подчеркнул, что Еврокомиссия никак не помогала в решении вопроса.

В начале сентября венгерская компания Mol, покупающая нефть из РФ, нашла выход из сложившейся ситуации. Она договорилась о поставках нефти по «Дружбе» без нарушения санкций, заключив соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов, по которым она будет закупать российскую нефть на белорусско-украинской границе. Таким образом, нефть, транспортируемая по территории Украины, будет принадлежать уже венгерской компании.

Ранее выяснилось, что Чехия потратила на закупку нефти и газа из России больше, чем на помощь Украине.