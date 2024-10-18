Байден заявил об отсутствии в США консенсуса по вопросу дальнобойного оружия

В администрации США в настоящее время отсутствует согласие по применению Украиной дальнобойных вооружений против России. Об этом заявил президент США Джо Байден, чьи слова передает РИА Новости.

«На данный момент нет единого мнения по поводу дальнобойного оружия», — отметил Байден перед вылетом в свою загородную резиденцию.

Кроме того, он обсудил предстоящие президентские выборы в США в ноябре. В ответ на вопрос журналистов о том, беспокоят ли союзников опасения относительно того, кто станет новым президентом, Байден подчеркнул: «Им просто интересно».

Накануне Зеленский обсудил с Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие.

Сегодня Зеленский заявил, что в период с октября по декабрь Соединенные Штаты окажут Киеву несколько значительных пакетов помощи на общую сумму от $500 млн до $750 млн.

Ранее в Госдуме предупредили союзников Киева об ответе РФ на удары дальнобойным оружием.