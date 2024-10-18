Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден заявил об отсутствии в США консенсуса по вопросу дальнобойного оружия

Байден: в США нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия

close
Andrew Harnik/AP

В администрации США в настоящее время отсутствует согласие по применению Украиной дальнобойных вооружений против России. Об этом заявил президент США Джо Байден, чьи слова передает РИА Новости.

«На данный момент нет единого мнения по поводу дальнобойного оружия», — отметил Байден перед вылетом в свою загородную резиденцию.

Кроме того, он обсудил предстоящие президентские выборы в США в ноябре. В ответ на вопрос журналистов о том, беспокоят ли союзников опасения относительно того, кто станет новым президентом, Байден подчеркнул: «Им просто интересно».

Накануне Зеленский обсудил с Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие.

Сегодня Зеленский заявил, что в период с октября по декабрь Соединенные Штаты окажут Киеву несколько значительных пакетов помощи на общую сумму от $500 млн до $750 млн.

Ранее в Госдуме предупредили союзников Киева об ответе РФ на удары дальнобойным оружием.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами