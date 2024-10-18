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Зеленский заявил о желании партнеров Киева снизить мобилизационный возраст на Украине

Зеленский: партнеры Киева хотят снижения мобилизационного возраста на Украине

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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партнеры Киева хотят снижения мобилизационного возраста на Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны», — отметил он.

По словам Зеленского, минобороны Украины предлагает специальные контракты всем, кто хочет служить в рядах Вооруженных сил.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее названы регионы Украины с наибольшим числом дезертиров.

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