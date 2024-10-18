Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине

Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил президент России Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — отметил президент на встрече со СМИ стран БРИКС.

Он подчеркнул, что Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно. Президент также назвал провокацией сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины

17 октября немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против России. По словам источника, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта.

В этот же день Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По его словам, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский сделал заявления о ядерном оружии от отчаяния.