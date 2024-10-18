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Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине

Путин: Россия ни в коем случае не допустит появления ядерного оружия на Украине

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил президент России Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — отметил президент на встрече со СМИ стран БРИКС.

Он подчеркнул, что Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно. Президент также назвал провокацией сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины

17 октября немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против России. По словам источника, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта.

В этот же день Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По его словам, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский сделал заявления о ядерном оружии от отчаяния.

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