Байден не ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц после совместной пресс-конференции в Берлине проигнорировали вопросы журналистов, связанные с вступлением Украины в НАТО и «планом победы» Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, после того как Байден и Шольц завершили выступления для журналистов, репортеры и корреспонденты приступили к вопросам. Речь зашла об Украине и разговорах о ее вступлении в НАТО, а также о так называемом «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Однако эти вопросы Байден и Шольц проигнорировали.

17 октября поздно вечером Байден прибыл с визитом в Германию.

16 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что в ходе визита у американского лидера запланированы встречи с Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Байден в Берлине также заявил, что зима выдастся трудной для Украины, союзникам страны не следует оставлять ее без поддержки.

Ранее NYT рассказала, как Украина подорвала рейтинги Шольца.