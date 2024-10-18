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Генсек НАТО заявил, что ядерные учения альянса направлены на поддержание мира

Рютте: учения ядерных сил НАТО Steadfast noon нацелены на поддержание мира

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Mikko Stig/Reuters

Учения ядерных сил НАТО нацелены на поддержание мира. Такое мнение выразил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

Рютте напомнил, что ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast noon с участием 60 самолетов стартовали в минувший понедельник, 14 октября.

«Эти регулярные учения проходят вдали от российских границ без использования боевого вооружения. Главная цель ядерных сил НАТО – поддержание мира», — отметил генсек.

14 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ядерные учения НАТО в Европе. По его словам, в условиях «горячей войны», которая ведется в рамках украинского конфликта, Steadfast noon не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности.

Перед этим глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил НАТО в ядерной эскалации и пояснил, что реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно.

Ранее сообщалось, что США решили модернизировать свою основную ядерную бомбу.

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