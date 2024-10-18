Генсек НАТО заявил, что ядерные учения альянса направлены на поддержание мира

Учения ядерных сил НАТО нацелены на поддержание мира. Такое мнение выразил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

Рютте напомнил, что ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast noon с участием 60 самолетов стартовали в минувший понедельник, 14 октября.

«Эти регулярные учения проходят вдали от российских границ без использования боевого вооружения. Главная цель ядерных сил НАТО – поддержание мира», — отметил генсек.

14 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ядерные учения НАТО в Европе. По его словам, в условиях «горячей войны», которая ведется в рамках украинского конфликта, Steadfast noon не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности.

Перед этим глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил НАТО в ядерной эскалации и пояснил, что реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно.

Ранее сообщалось, что США решили модернизировать свою основную ядерную бомбу.