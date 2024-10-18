Политолог: Зеленский подходит к своему рубежу и паникует

Для украинского лидера Владимира Зеленского предстоящие выборы президента США станут рубежом. Осознавая это, он испытывает панику и торопится предсказать грядущие события. Так в беседе с RT слова политика о трех сценариях после выборов прокомментировал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Выборы будут рубежом для Зеленского, он беспокоится, что если победит Дональд Трамп, то американская помощь будет сокращена, потому что если (победит) Камала Харрис, то со стопроцентной гарантией все продолжится», — объяснил эксперт.

Он добавил, что и Трампу в новой должности могут не разрешить остановить помощь Украине. Однако в любом случае поддержка уже не будет прежней с любым президентом в США. Особенно на фоне того, что все слова и заявления Зеленского в СМИ США в последнее время явно имеют алармистский характер — они пропитаны утверждением, что, если Киеву не помогут, — всему придет конец, пояснил Блохин.

Напомним, Зеленский до этого заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США. В одном из них поддержка продолжается, в двух других — все будет напрямую зависеть от того, кто станет новым президентом США.

В Госдуме ранее прокомментировали слова Зеленского о сценариях развития конфликта на Украине.