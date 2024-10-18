Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Зеленский подходит к своему рубежу и паникует

Аналитик Блохин: слова Зеленского о сценариях после выборов в США – это паника

close
Johanna Geron/Reuters

Для украинского лидера Владимира Зеленского предстоящие выборы президента США станут рубежом. Осознавая это, он испытывает панику и торопится предсказать грядущие события. Так в беседе с RT слова политика о трех сценариях после выборов прокомментировал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Выборы будут рубежом для Зеленского, он беспокоится, что если победит Дональд Трамп, то американская помощь будет сокращена, потому что если (победит) Камала Харрис, то со стопроцентной гарантией все продолжится», — объяснил эксперт.

Он добавил, что и Трампу в новой должности могут не разрешить остановить помощь Украине. Однако в любом случае поддержка уже не будет прежней с любым президентом в США. Особенно на фоне того, что все слова и заявления Зеленского в СМИ США в последнее время явно имеют алармистский характер — они пропитаны утверждением, что, если Киеву не помогут, — всему придет конец, пояснил Блохин.

Напомним, Зеленский до этого заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США. В одном из них поддержка продолжается, в двух других — все будет напрямую зависеть от того, кто станет новым президентом США.

В Госдуме ранее прокомментировали слова Зеленского о сценариях развития конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами