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Путин заявил, что деятельность БРИКС не направлена против кого-либо

Путин: страны БРИКС сотрудничают ради своих народов, а не против кого-либо

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Алексей Никольский/РИА Новости

Страны БРИКС сотрудничают ради благосостояния своих граждан, а не против кого-либо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Работа БРИКС направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов», — сказал глава российского государства.

Также Путин сообщил, что совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» (G7) и составляет более $60 трлн. По словам российского лидера, эта цифра продолжает расти.

Президент РФ отметил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а у государств БРИКС — 16,7%. В 2023 году доля стран БРИКС в мировом ВВП была равна 37,4%, G7 — 29,3%.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

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